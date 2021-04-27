الرئيس بارزاني يشارك في حدث عالمي حول الذكرى الثلاثين "للمنطقة الآمنة"

أربيل (كوردستان 24)- يشارك الرئيس مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، في حدث يعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمناسبة مرور 30 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية الكورد من طائرات النظام السابق.

وفي مطلع أبريل نيسان 1991 قدمت فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه إدانة القمع العراقي بحق الكورد عقب انتفاضتهم على نظام صدام حسين، فصدر القرار رقم 688 من مجلس الأمن يوم الخامس من الشهر نفسه يطالب العراق بالكف عن ملاحقة الكورد واحترام حقوق الإنسان.

وقالت ممثلة حكومة اقليم كوردستان في واشنطن، بيان عبد الرحمن "أتشرف بأن أعلن بأن الرئيس بارزاني سيشارك في حدث خاص بإحداث المنطقة الآمنة، وذلك في 28 من شهر نيسان ابريل الجاري".

وفي أعقاب صدور القرار قامت فرنسا وبريطانيا وأمريكا بإنشاء منطقة آمنة في كوردستان في الفترة من 17 - 23 نيسان أبريل 1991 عرضها 15 كيلومتراً على الحدود مع تركيا، وفي وادي نهر دجلة لمسافة 40 كيلومتراً وطول 60 كيلومتراً على الحدود بمساحة قدرها 2400 كم2.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظراً جويا عراقياً عند خط عرض 36 شمالاً، وتمركزت الطائرات المنفذة للحظر في قاعدة أنجرليك التركية، وكانت هذه المنطقة مؤقتة وتنتهي بمجرد عودة اللاجئين الذين لاذوا بتركيا وإيران، وتولي الأمم المتحدة مسؤولية معسكراتهم.

إلى جانب مشاركة الرئيس بارزاني في الحدث الذي سينطلق يوم الأربعاء الساعة العاشرة بتوقيت واشنطن والخامسة بتوقيت اربيل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، سيشارك جيمس بيكر وهوشيار زيباري وجون أبيزيد وبريت ماكغورك.

سوار احمد