العراق يتلقى حق استضافة "العرس الخليجي"

أربيل (كوردستان 24)- وافقَ المكتبُ التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم على منح العراق حق استضافة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وذلك بعد أن تقدم العراق بملفٍ رسمي لاستضافة الحدث الخليجي.

وقالَ رئيسُ الهيأة التطبيعية، إياد بنيان "سعداءٌ جداً بهذا القرار، إنه من دواعي الفخر أن يحتضن العراق بطولة الأشقاء بعد التصويت الرسمي على حق الاستضافة، مباركٌ لجميع العراقيين عودة بطولة الخليج إلى العراق، وفي البصرة تحديدا بعد غيابٍ طويل".

ووجهَ رئيس الهيأة التطبيعية شكرهُ إلى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وجميع الملاكات الحكومية والمؤسسات الرياضية التي سعت وجاهدت لكي تقام البطولة في العراق، وقال "ينتظرنا عملٌ كبير كي نستعد من الآن للعرس الخليجي".

كما تقدمَ بنيان بالشكر والتقدير إلى الاتحادات الخليجية التي دعمت ملف العراق بقوة لاستضافة خليجي 25 في البصرة، وكذلك المطالبة بدعم ورفع الحظر الشامل عن الملاعب العراقية كافة.

سوار احمد