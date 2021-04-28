برلمان كوردستان يلتئم لتمرير قانون "إدارة الآثار والتراث" وقراءة "إدارة الأوقاف"

أربيل (كوردستان 24)- يعقد برلمان كوردستان في وقت لاحق من الأربعاء جلسة اعتيادية للتصويت على مقترح قانون إدارة الآثار والتراث والمحافظة عليها، بالإضافة إلى قراءة مشروع تعديل قانون إدارة الأوقاف.

وبحسب جدول أعمال البرلمان ستعقد الجلسة في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء للتصويت على مقترح قانون (إدارة الآثار والتراث والمحافظة عليها في إقليم كوردستان - العراق)، وفقاً لأحكام المواد (٩٠، ٩١، ٩٣، ٩٦، ٩٧) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

وستتضمن الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون (التعديل النافذ لقانون إدارة الأوقاف رقم (٦٤) لسنة ١٩٦٦ المعدل في إقليم كوردستان - العراق)، وفقاً للفقرة (أولا) من المادة (٨٣) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، حسبما نشره على موقعه الإلكتروني.