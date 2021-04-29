القوات الأمنية تحبط تفجيرا انتحاريا في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ان عنصرين أمنيين أصيبا بعد إحباط محاولة تفجير انتحاري امام مبنى الأمن الوطني في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ان "القوات الأمنية تتمكن من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك".

وأشار البيان الى أن الحادث اسفر عن إصابة إثنين من أفراد الحماية بجروح طفيفة بعد ان انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس هذه المديرية.

وافاد مصدر أمني بأن مفرزة من الامن الوطني رصدت انتحاريا حاول اقتحام مبنى مديرية الامن وسط كركوك، واطلقت النار عليه، ما ادى الى انفجاره خارج سياج المبنى ، واصابة عنصرين من حرس المديرية.

سوار احمد