العراق ينعش الصادرات الإيرانية بعد الصين برغم العقوبات

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة الجمارك الإيرانية الأحد إن صادرتها خلال العام الماضي قاربت 35 مليار دولار على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية إنها صدرت بضائع وسلعاً إلى 143 دولة بقيمة 34 ملياراً و998 مليون دولار خلال العام الإيراني الماضي على الرغم من تشديد الحظر والقيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وتبدأ السنة الإيرانية من يوم 21 آذار وتنتهي يوم 20 آذار من العام التالي.

وذكرت الهيئة أن الصين تصدرت الدول المستوردة للسلع الإيرانية بأكثر من 9 مليارات و77 مليونا و123 ألفا و234 دولارا، وبعدها يأتي العراق بسبعة مليارات و448 مليونا و431 ألفا و673 دولاراً، ةتليه الإمارات بأربعة مليارات و661 مليونا و621 ألفا و682 دولارا.

وتابعت الهيئة بأن تركيا حلت رابعاً بمليارين و536 مليون و616 ألفا و688 دولارا، وأفغانستان بمليارين و308 ملايين و401 الف و259 دولارا.

وخلال هذه الفترة استوردت إيران من 123 دولة بقيمة 38 مليارا و892 مليون دولار.

وقالت هيئة الجمارك إن إيران استوردت من الصين بتسعة مليارات و843 مليوناً و5 آلاف و951 دولارا، ثم الإمارات بتسعة مليارات و757 مليونا و787 ألفا و591 دولارا، وتركيا أربعة مليارات و400 مليون و91 ألفاً و82 دولارا.