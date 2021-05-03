"كورونا الهند" تهوي بأسعار النفط مع تبديد مبيعات الوقود

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين، إذ قوضت موجة ثانية كارثية من جائحة فيروس كورونا في الهند تعافي الطلب على الوقود هناك.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت صباح اليوم 48 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 66.28 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7 بالمئة.

ويقترب إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند من عشرين مليونا ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطا أكثر حدة في أيار مايو بفعل زيادة القيود.

ويوم الأحد، حثت جهة صناعية هندية رئيسية السلطات على تقليص النشاط الاقتصادي في الوقت الذي تئن فيه منظومة الرعاية الصحية تحت وطأة تسارع وتيرة الإصابات.

وعلى صعيد الإمدادات، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول 25.17 مليون برميل يوميا في نيسان أبريل، بزيادة 100 ألف برميل عن آذار مارس، مع زيادة الإنتاج من إيران ومنتجين آخرين. وارتفع إنتاج أوبك في كل شهر منذ حزيران يونيو 2020 باستثناء شباط فبراير.

وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات لإحياء الاتفاق النووي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع عقوبات تفرضها الولايات المتحدة، مما سيسمح لإيران بزيادة صادرات النفط.