هجوم صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية

أربيل (كوردستان 24)- افاد مراسل كوردستان 24، اليوم الاثنين بتعرض قاعدة بلد الجوية شمال بغداد، لقصف جوي بصواريخ كاتيوشا.

واكد المراسل ان نحو اربعة صواريخ سقطت على القاعدة الواقعة في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان "شرعت القوات الأمنية بعملية امنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت بالساعة 2000على إطلاق اربع صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص، حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وتبعد قاعدة بلد عن بغداد من جهة الشمال بنحو 65 كيلومتراً، وهي واحدة من اكبر القواعد الجوية في البلاد وتبلغ مساحتها 25 كيلومترا مربعا ويحيط بها سياح امني يمتد لـ20 كيلومتراً.

سوار احمد