حرس الحدود العراقي ينشر 4 نقاط عسكرية لمنع تقدم الأتراك بمحيط العمادية

أربيل (كوردستان 24)- نشر حرس الحدود العراقي اليوم الثلاثاء، أربع نقاط عسكرية بعد أيام من القتال العنيف بين مسلحي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي في المناطق الحدودية التابعة لبلدة العمادية في محافظة دهوك داخل إقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24 في المنطقة، إن قوات حرس الحدود العراقية نصبت اليوم أربع نقاط عسكرية لمنع الجيش التركي من التقدم.

وأفاد مصدر محلي بأن إحدى القواعد أنشأت في منطقة بادوك ضمن قرية دشيش المسيحية وقاعدة ثانية في قرية كري كوري وثالثة في كفري كوفا وقاعدة رابعة قرب قرية كيسته.

وأبلغ شهود عيان كوردستان 24 بأن المعارك الضارية لا تزال مستمرة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي منذ عدة أيام.

وأُجبر سكان قرية كيسته على مغادرة ديارهم بسبب اشتداد المعارك بين طرفي النزاع.

ومنذ أكثر من أسبوعين يدور قتال عنيف بين مسلحي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي في منطقة كاني ماسي ضمن بلدة العمادية.

وغالباً ما تلحق تلك المواجهات المسلحة أضراراً مادية بممتلكات سكان القرى الحدودية.

وبحسب شهود عيان فإن القوات التركية قامت بإنزالين جويين عبر الهليكوبتر وأقامت نقطتين عسكريتين قرب قريتي كيسته وهروري في منطقة برواري.