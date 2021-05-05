العراق يسجل 32 وفاة واكثر من 5 آلاف اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الاربعاء، تسجيل 5813 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، انها سجلت 5813 اصابة جديدة، فيما بلغت حالات التعافي من الفيروس 7248.

وبحسب البيان فقد تم تسجيل 32 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح 402205 مواطنا.

بلغ اجمالي عدد الإصابات 1091954، شفي منها 979041، فيما توفي حتى الآن 15640.

وفيما يلي الموقف الوبائي لهذا اليوم:

سوار احمد