اقليم كوردستان يسجل 7 وفيات و777 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تسجيل 7 وفيات و777 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 7130 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وبحسب التقرير فقد تم تسجيل 777 اصابة جديدة، 195 في اربيل، 255 في السليمانية و283 في دهوك و39 في كرميان و5 في رابرين.

وتماثلت 997 حالة للشفاء، 219 في اربيل و362 في السليمانية و354 في دهوك و5 في حلبجة و49 في كرميان و8 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة، 3 في اربيل و2 في السليمانية وحالة في دهوك وحالة في رابرين.

وبلغ اجمالي الاصابات 154359، شفي منها 132241، فيما توفي حتى الآن 4075 شخصا.

سوار احمد