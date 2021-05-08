تراجع ملحوظ بإصابات كورونا والوفيات عند مؤشر مرتفع في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت تسجيل تراجع ملحوظ بمعدل الإصابات بفيروس كورونا، لكن مؤشر الوفيات لا يزال مرتفعاً.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 281 إصابة جديدة بالوباء في كل من دهوك والسليمانية وأربيل.

وتماثل للشفاء في الفترة نفسها 1088 شخصاً في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة فضلاً عن كرميان ورابرين، بحسب التقرير.

وتوفي 11 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية متأثرين بمضافات الفيروس، منهم ستة في دهوك وثلاثة في أربيل واثنان في السليمانية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 155 ألفاً و949 إصابة، بينها 4099 حالة وفاة في عموم المحافظات والوحدات الإدارية.