الحكومة العراقية تدين "الهجمات العدائية" على المسجد الأقصى

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية العراقية السبت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى و"ترويع" الفلسطينيين، وطالبت في الوقت نفسه بوقف تلك الهجمات.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية رصاصاً مطاطياً وقنابل صوت على شبان فلسطينيين يرشقونها بالحجارة عند المسجد الأقصى يوم الجمعة وسط غضب متزايد إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من منطقة في القدس الشرقية، يقول إسرائيليون إنها تابعة لهم.

وازداد التوتر بالقدس خلال شهر رمضان حيث وقعت اشتباكات خلال الليل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية الذي يواجه فيه العديد من الأسر احتمال الطرد من ديارهم.

ودعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة يوم الجمعة إلى الهدوء وضبط النفس بينما نددت دول أخرى ومنها العراق بإجراءات الطرد المحتملة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان "تُدينُ الحكومة العراقيّة، اقتحام القوّات الإسرائيليّة للمسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين".

وبعد الإفطار، اندلعت اشتباكات عند المسجد الأقصى ووقعت مناوشات محدودة قرب حي الشيخ جراح القريب من باب العامود بالبلدة القديمة ذات الأسوار.

وأكدت الخارجية العراقية "تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف"، وطالبت بـ"وقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين".

واستخدمت الشرطة مدافع مياه مثبتة على مركبات مدرعة لتفريق محتجين تجمعوا قرب منازل الأسر المهددة بالطرد. الأغلبية الساحقة من سكان الشيخ جراح فلسطينيون لكن الحي يحتوي على موقع يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل.

وتشهد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة بشأن قضية حي الشيخ جراح يوم الاثنين وذلك في نفس اليوم الذي يوافق يوم القدس في إسرائيل وهو احتفال إسرائيلي سنوي بالسيطرة على القدس الشرقية في حرب عام 1967.