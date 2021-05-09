رئيس حكومة إقليم كوردستان يدشن مشروع تلفريك جبل زاوا في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- يدشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 9 أيار (مايو) 2021، في تمام الساعة الواحدة ظهراً مشروع تلفريك جبل زاوا في مدينة دهوك.

وجبل زاوا منطقة سياحية في دهوك، تقع في منطقة مرتفعة من المدينة وتتمتع بطبيعة ساحرة ومناظر خلابة، حيث حيث يقوم المواطنون والسياح بزيارتها والاستمتاع بطبيعتها.

تردد النقل المباشر:

Satellite: Eutelsat 10A ( 10.0E)

Downlink Frequency: 11636,333

Symbol Rate: 2.5

Polarization: H

Bandwidth: 3.000 MHz

سوار احمد