سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يدشن مشروع تلفريك جبل زاوا في دهوك

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان اقليم كوردستان دهوك مسرور بارزاني جبل زاوا

أربيل (كوردستان 24)- يدشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 9 أيار (مايو) 2021، في تمام الساعة الواحدة ظهراً مشروع تلفريك جبل زاوا في مدينة دهوك.

وجبل زاوا منطقة سياحية في دهوك، تقع في منطقة مرتفعة من المدينة وتتمتع بطبيعة ساحرة ومناظر خلابة، حيث حيث يقوم المواطنون والسياح بزيارتها والاستمتاع بطبيعتها.

تردد النقل المباشر:

Satellite:  Eutelsat 10A ( 10.0E)

Downlink Frequency: 11636,333

Symbol Rate: 2.5

Polarization: H

Bandwidth: 3.000 MHz

 

سوار احمد

Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات