مشروع ربط الساعات الكهربائية الذكية في كوردستان سينتهي نهاية العام الحالي

أربيل (كوردستان 24)- قال وكيل وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، كامل محمد ان مشروع ربط الساعات الكهربائية الالكترونية الذكية "المقياس" مستمر، مشيرا الى انه حتى الآن تم ربط 633 الفا من الساعات الذكية ومن المتوقع انهاء المشروع نهاية العام الحالي.

وقال كامل محمد لكوردستان 24 "حتى الآن تم ربط 633 الفا من الساعات الذكية وتم تفعيل جزء منها حيث يمكن من خلال هذه الساعات الذكية تلقي المعلومات والبيانات".

واكد محمد ان عملية ربط الساعات الذكية ليست مقتصرة على مراكز المدن بل يتم ربطها في الأقضية والنواحي ايضا".

واكد وكيل وزارة الكهرباء ان من شأن هذا المشروع اعادة كميات الكهرباء المسروقة والتقليل من هدر الطاقة.

سوار احمد