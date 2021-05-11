لص من نوع آخر.. دب يقتحم منزلا في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- لأكثر من مرة اقتحم دب بري منزلا في إحدى القرى الجبلية باقليم كوردستان باحثا عن الطعام بعد أن كسر الباب وزجاج النوافذ.

وقال صاحب البيت لكوردستان 24 "كنا خارج المنزل وحين عودتنا رأينا الباب والنوافذ مكسورة وفي بداية الأمر ارتابنا الشك بأن لصا دخل المنزل".

ويتابع "وبعد تكرار الأمر لأكثر من مرة نصبنا كاميرة مراقبة فلاحظنا أن دبا يدخل البيت في غيابنا باحثا عن طعام".

ويرفض صاحب المنزل الإضرار بالدب باي شكل ويعتبره ضيفا عابرا جاء ليأكل، فيما يؤكد انه لاحقا بات يضع الطعام للدب في مكان بعيد عن المنزل.

ويقع المنزل في قرية "دولي رست" في احدى المناطق الجبلية الوعرة التابعة لمحافظة اربيل.

سوار احمد