الخميس أول أيام عيد الفطر في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة العليا لتحري الأهلة في إقليم كوردستان أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق في مؤتمر صحفي بأربيل، إن رؤية هلال شهر شوال في إقليم كوردستان تعذرت وعليه يكون يوم الأربعاء متمماً لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر.

وتحرت الدول الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام العيد، وأعلنت السعودية والإمارات أن الخميس أول أيام الفطر.

وكان من غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد الليلة مما يعني أن يُتم شهر رمضان هذا العام 30 يوماً وهو ما يعني أن أول أيام شهر شوال سيكون يوم الخميس.