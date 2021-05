نيجيرفان بارزاني يدعو إلى إيجاد حل سلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأربعاء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس وإيجاد حل سلمي للتوترات الراهنة.

يأتي هذا في وقت تصاعد فيه القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة يوم الثلاثاء، ليرتفع عدد القتلى في يومين إلى 30 فلسطينياً وثلاثة إسرائيليين فيما شنت إسرائيل ضربات جوية على غزة وأطلقت حماس صواريخ على تل أبيب.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر يقول "نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي أودت بحياة مدنيين، بضمنهم الأطفال، واستهدفت الأماكن المقدسة".

ودعا رئيس إقليم كوردستان طرفي الصراع "إلى ضبط النفس وإيجاد حل سلمي للاضطرابات الحالية".

We are very concerned about the recent violence between Israelis and Palestinians that claimed the lives of civilians, including children, and targeted holy sites. We call for restraint and a peaceful solution for the current unrest.