سیاسة

نيجيرفان بارزاني يدعو إلى إيجاد حل سلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين

"نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي أودت بحياة مدنيين، بضمنهم الأطفال، واستهدفت الأماكن المقدسة"
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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان غزة إسرائيل فلسطين

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأربعاء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس وإيجاد حل سلمي للتوترات الراهنة.

يأتي هذا في وقت تصاعد فيه القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة يوم الثلاثاء، ليرتفع عدد القتلى في يومين إلى 30 فلسطينياً وثلاثة إسرائيليين فيما شنت إسرائيل ضربات جوية على غزة وأطلقت حماس صواريخ على تل أبيب.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر يقول "نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي أودت بحياة مدنيين، بضمنهم الأطفال، واستهدفت الأماكن المقدسة".

ودعا رئيس إقليم كوردستان طرفي الصراع "إلى ضبط النفس وإيجاد حل سلمي للاضطرابات الحالية".

وجاءت أعمال العنف بعد أسابيع من التوتر في القدس خلال شهر رمضان، في ظل اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه.

وتصاعدت هذه الاشتباكات في الأيام الأخيرة قبل جلسة محكمة، تم تأجيلها الآن، في قضية يمكن أن تنتهي بطرد عائلات فلسطينية من منازل بالقدس الشرقية يطالب بها مستوطنون يهود.

 

 

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