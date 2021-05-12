الدولار مستقر مع قفزة جديدة للذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً أمام العملة المحلية، غير أن الذهب سجل قفزة جديدة في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148600 دينار

100 يورو = 180000 دينار

100 جنيه إسترليني = 215000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6900 دينار

دينار أردني واحد = 2900 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار (24) = 437000 دينار

مثقال عيار (21) = 385000 دينار

مثقال عيار (18) = 328000 دينار