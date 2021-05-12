الدولار مستقر مع قفزة جديدة للذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً أمام العملة المحلية، غير أن الذهب سجل قفزة جديدة في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148600 دينار
100 يورو = 180000 دينار
100 جنيه إسترليني = 215000 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6900 دينار
دينار أردني واحد = 2900 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار (24) = 437000 دينار
مثقال عيار (21) = 385000 دينار
مثقال عيار (18) = 328000 دينار