رامي مخلوف في فيديو جديد يتحدث عن "معجزة"

أربيل (كوردستان 24)- ظهر رجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، رامي مخلوف في فيديو جديد يتحدث فيه عن "معجزة" و"بشرى للسوريين"، دون الكشف عن تفاصيلها.

واستشهد مخلوف في حديثه، بأربع آيات قرآنية قال إنها دالة على أربعة أمور كلها تحمل نفس المعنى وهو الفرج للسوريين بعد معاناتهم وصبرهم، متحدثا عن بشرى "باتت قريبة".

وقدم مخلوف تفسيرات للآيات القرآنية رابطا بينها وبين فرج للوضع السوري، في وقت يعاني فيه السوريون من اوضاع اقتصادية صعبة للغاية بعد سنوات من الحرب الأهلية.

ولم يذكر مخلوف تفاصيل "المعجزة" التي ذكرها، فيما اشار الى أنها سترضي كافة السوريين.

ومخلوف هو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد ويعتبر بشكل كبير جزءا من الدائرة الداخلية للرئيس.

ولدى مخلوف امبراطورية أعمال تتنوع من الاتصالات وحتى العقارات والمقاولات وتجارة النفط. ويقول مسؤولون غربيون إنه لعب دورا كبيرا في تمويل الأسد خلال الحرب.

ونشب صراع بين مخلوف والاسد لاحقا، على خلفية مطالبة الحكومة السورية، مخلوف بتسديد مبالغ مالية طائلة قيل إنها ضرائب مترتبة على شركاته.

وظهر مخلوف في عدة مقاطع فيديو مثيرة للجدل، ووجه من خلالها انتقادا حادا للسلطات التي اعتبر انها تسعى للإطاحة به.

سوار احمد