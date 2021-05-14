تراجع اصابات كورونا في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الجمعة، تسجيل 353 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

ويشير عدد الاصابات هذا الى تراجع نسبي كبير في اعداد الإصابات في الاقليم.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 5021 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق اقليم كوردستان.

وتم تسجيل 353 اصابة جديدة، 109 منها في اربيل و124 في السليمانية و110 في دهوك و10 في حلبجة.

وتماثلت 1014 حالة للشفاء، 326 منها في دهوك و320 في السليمانية و303 في اربيل و50 في كرميان و8 في حلبجة.

واكدت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة، 4 منها في اربيل و2 في دهوك وحالة في كرميان.

وبلغ اجمالي الاصابات 159890، شفي منها 142321، فيما توفي حتى الآن 4144 شخصا.

سوار احمد