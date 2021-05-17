اقليم كوردستان يسجل 11 وفاة و797 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، تسجيل 797 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

ويشير عدد الاصابات هذا الى ارتفاع نسبي كبير في اعداد الإصابات والوفيات في الاقليم.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 7810 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق اقليم كوردستان.

وتم تسجيل 797 اصابة جديدة، 247 منها في اربيل و307 في السليمانية و139 في دهوك و83 في كرميان و21 في رابرين.

وتماثلت 879 حالة للشفاء، 354 منها في دهوك و163 في السليمانية و306 في اربيل و43 في كرميان و10 في حلبجة و3 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 11 حالات وفاة، حالة منها في اربيل و2 في دهوك وحالة في حلبجة و6 في السليمانية وحالة في رابرين.

وبلغ اجمالي الاصابات 161327، شفي منها 144740، فيما توفي حتى الآن 4168 شخصا.

سوار احمد