واشنطن ترحب بدعم حكومة اقليم كوردستان لحرية الإعلام والتعبير

أربيل (كوردستان 24)- رحبت القنصلية الأمريكية العامة في اربيل، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بدعم حكومة اقليم كوردستان لحرية الإعلام والتعبير واحترام لعمل الدبلوماسيين.

ونشرت القنصلية على حسابها في موقع تويرت "نرحب بتأكيد حكومة اقليم كوردستان على تأييدها الكامل لحرية الإعلام واحترام عمل الدبلوماسيين والمجتمع المدني من اجل دعم حقوق الانسان وسيادة القانون وتوضيح حكومة الاقليم بأن الاجتماع مع الدبلوماسيين ليس تهمة".

وجاء ذلك بعد استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، وفداً أمريكياً رفيع المستوى ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا إيمي كترونا، ومديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي زهرة بيل.

وأعرب الجانبان خلال الاجتماع عن دعمهما لحرية الإعلام والتعبير إلى جانب احترام حقوق الإنسان وعمل منظمات المجتمع المدني، التي هي صورة مشرقة لإقليم كوردستان وأي مجتمع ديمقراطي آخر.

وحول قضية محكومي بادينان، أشار رئيس الحكومة إلى أنها مسألة قانونية بحتة ويجري التعاطي معها على هذا الأساس، وأبدى دعمه واحترامه وتقديره لعمل الدبلوماسيين في إقليم كوردستان.

وبيّن رئيس الحكومة أن السلوك غير القانوني للمحكومين وإساءة استخدام علاقاتهم واتصالاتهم لن يثير أي شكوك إزاء الأطراف الدبلوماسية، وقال إن حكومة إقليم كوردستان تقدر عمل الدبلوماسيين وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من تسهيلات في الإقليم.

سوار احمد