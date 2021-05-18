برلمان كوردستان يجتمع اليوم ويصوت لترشيح رئيس جديد لهيئة حقوق الانسان

أربيل (كوردستان 24)- يعقد برلمان كوردستان قبل ظهر اليوم الثلاثاء جلسة اعتيادية يناقش فيها عدداً من مشاريع القوانين وللتصويت على ترشيح رئيس جديد لمنصب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، بحسب بيان رسمي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة في الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم. ودعت رئيسة البرلمان ريواز فائق جميع البرلمانيين إلى الحضور.

وفي مستهل الجلسة ، سيصوت البرلمان على ترشيح (منى يوخنا ياقو) لمنصب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان.

وستشهد الجلسة القراءة الأولى لمشروع (اعتماد قانون رسم الطابع العراقي رقم 71 لسنة 2012)، فضلاً عن مشروع قانون (تعديل قانون حقوق وامتيازات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 22 لسنة 2021).

وتتضمن الجلسة كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون (اعتماد وتعديل تطبيق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 المعدل)، ومشروع قانون (التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة رقم 14 لسنة 1993).

ويناقش البرلمان أيضاً مشروع قانون (تعديل تطبيق قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984)، وفق جدول الأعمال.

وفي فقرة أخرى من الجلسة، سيصوت البرلمان على مشروع قانون (وزارة الكهرباء)، كذلك سيعرض البرلمان مقترح النائب عبد الستار مجيد قادر بشأن إيجاد فرص عمل للعاطلين.

سوار احمد