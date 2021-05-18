أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الثلاثاء هي کالآتي:
100 دولار مقابل 148550 دينار عراقي
100 يورو مقابل 179750 دينار عراقي
100 باون بريطاني مقابل 209500 دينار عراقي
الف تومان إيراني مقابل 6600 دينار عراقي
100 ليرة تركية مقابل 17800 دينار عراقي
1 دينار أردني مقابل 2900 دينار عراقي
أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:
مثقال ذهب عيار (24) مقابل 446000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (21) مقابل 393000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (18) مقابل 335000 دينار عراقي
سوار أحمد