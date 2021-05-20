اردوغان ينتقد بشأن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من اسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وتشلسي من إسطنبول إلى بورتو البرتغالية، كان "قرارا سياسيا".

وقال إردوغان في كلمة متلفزة "برأيي، اتخذوا قراراً سياسياً. أنا أسمّيها سياسية لأننا أُبلغنا قبل عامين بقرار إقامة دوري أبطال أوروبا في تركيا"، معتبراً أن القرار جاء بعدما تأهل فريقان إنكليزيان إلى النهائي.

واشتكى أردوغان من أن محادثات تركيا مع اليويفا ووزراء بريطانيين لم تحقق أي نتائج، وأضاف أن إسطنبول تلقت وعدا باستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023.

وأعلن اليويفا الأسبوع الماضي أن نهائي دوري الأبطال المقرر في 29 مايو/أيار الحالي، انتقل من إسطنبول إلى بورتو، للسماح للجماهير الإنجليزية بالسفر وفقا للقيود المفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا.

سوار احمد