"نقطة على السطر".. بايدن يتحدث عن "حل وحيد" للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الحلّ الوحيد" الممكن للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو قيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، مشدّداً في الوقت نفسه على التزامه بأمن إسرائيل وضرورة أن تعترف المنطقة "بشكل لا لُبس فيه" بالدولة العبرية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في البيت الأبيض "لا تغيير في التزامي أمن إسرائيل. نقطة على السطر. لا تغيير على الإطلاق"، مشدّداً بالمقابل على أنّ "التغيير هو أنّنا ما زلنا بحاجة إلى حلّ الدولتين. هذا هو الحلّ الوحيد، الحلّ الوحيد".

وأتى تصريح الرئيس الديموقراطي غداة توصّل إسرائيل والفصائل المسلّحة في قطاع غزّة، بوساطة القاهرة، إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار أنهى 11 يوماً من القصف المتبادل بين الطرفين.

كما أعلن بايدن في مؤتمره الصحفي أنّه سيعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على توفير مساعدات مالية "كبيرة" من أجل "إعادة إعمار غزة" ولكن "من دون إتاحة الفرصة لحماس لإعادة بناء ترسانتها".

وإذ دعا الرئيس الأمريكي إلى وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، أكّد أنّه "لن يكون هناك سلام" إذا لم تعترف المنطقة "بشكل لا لُبس فيه" بالدولة العبرية.

وكانت القدس ومدن إسرائيلية مختلطة شهدت على مدى أيام عدّة صدامات بين سكّان عرب وآخرين يهود أشعل فتيلها خصوصاً احتمال صدور قرار قضائي بإخلاء منازل في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية من سكّانها الفلسطينيين لصالح مستوطنين يهود.

ولطالما شكّل "حلّ الدولتين" ركيزة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، لكنّ هذا الأمر تغيّر في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اعترف في كانون الأول ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة للدولة العبرية.