كوردستان.. "العدو الخفي" يرفع مؤشر وفياته والإصابات عند منحى تنازلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية الأحد تسجيل 8 وفيات و747 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إقليم كوردستان.

ولا تزال الإصابات الوبائية عند المعدل "المسيطر عليه" في إقليم كوردستان. وغالباً ما تشكو السلطات من عدم امتثال السكان للتدابير الوقائية وأهمها ارتداء الكمامات.

وقالت وزارة صحة إقليم كوردستان في تقريرها اليومي، إن 776 مريضاً شُفي من الوباء تماماً في المحافظات الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والوحدات الإدارية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 165 ألفاً و458 إصابة، منها 4221 حالة وفاة، و149 ألفاً و838 حالة تعاف في عموم الإقليم.

وسبق أن دعت حكومة إقليم كوردستان المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الصحية للحفاظ على السلامة ممن وصفته "العدو الخفي".