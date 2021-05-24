غرفة التنسيق المشترك بين القوات العراقية والبيشمركة تبدأ مهامها في مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان غرفة التنسيق الأمني المشترك بين القوات العراقية وقوات البيشمركة بدأت اليوم الاثنين مهامها في مخمور.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في الآونة الأخيرة، بتنفيذ الاتفاق الأمني بين الجيش والبيشمركة في المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً ضمن الأراضي المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وقال مسؤول الفرع 23 للديمقراطي الكوردستاني كرمانج عبد الله لكوردستان 24 انه ووفقا للإتفاق الموقع بين القوات العراقية والبيشمركة، فقد بدأ الغرفة المشتركة في مخمور بأ‘مالها وتم اشراك 5 ضباط من البيشمركة في غرفة مخمور.

واوضح ان هذه الخطوة تهدف الى انشاء قوة مشتركة لتنفيذ عمليات لإعادة الاستقرار الى المنطقة وتطمين المواطنين وإشعارهم بالأمان.

ويقول قادة عراقيون ان عمل غرفة التنسيق يتركز على تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية حول تحركات تنظيم داعش والتصدي إلى تهديداته. وتم في وقت سابق تأسيس غرفة تنسيق مشترك في ديالى وكركوك.

ومؤخراً، دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لإنشاء قوات مشتركة من البيشمركة والجيش لتأمين المناطق المتنازع عليها.

ونفذ تنظيم داعش في الآونة الأخيرة عدة هجمات في محيط المناطق المتنازع عليها ولا سيما كركوك وأطرافها مستخدماً فيها أساليب حرب العصابات.

وسبق أن قال مسؤولون في إقليم كوردستان إن تهديدات داعش لا تزال خطيرة وخفية على المناطق المتنازع عليها وعلى سكانها والمنشآت الحيوية.

سوار احمد