أمريكا غاضبة من "العنف الوحشي" ضد المتظاهرين العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشر، إن الولايات المتحدة "غاضبة" من مواجهة المتظاهرين العراقيين بـ"التهديدات والعنف الوحشي".

وذكرت مصادر أمنية وطبية، أن شخصا قتل وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء؛ عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط بغداد.

وقال برايس يوم الخميس ان "الولايات المتحدة غاضبة من أن المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح قوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي".

وأضاف "نرحب بكل جهد تبذله الحكومة لمحاسبة الفصائل المسلحة على هجماتهم على العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي"، وفق ما افادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وانطلقت، يوم الثلاثاء، في عدة ميادين بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجات واسعة للتنديد بحوادث اغتيال النشطاء، وسط مطالبات بالكشف عن المتورطين بتلك العمليات.

جاء ذلك عقب اغتيال الناشط المعروف في محافظة كربلاء، إيهاب الوزني، مطلع الشهر الجاري، فضلا عن اغتيالات سياسية طالت أحد أعضاء التحالفات الانتخابية، وموظفا في مفوضية الانتخابات.

سوار احمد