الأمم المتحدة توافق على إرسال فريق لمراقبة الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على إرسال فريق أممي لمراقبة الإنتخابات البرلمانية في العراق والمزمع اجراؤها في شهر اكتوبر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف يوم الخميس، في بيان ان "مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقيّة في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 أيار 2022".

وأضاف الصحاف، أن "القرار يتضمن القرار عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق".

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت جينين بلاسخارت المجلس أن الشعب العراقي طالب بهذه الانتخابات خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي دفع فيها البعض حياتهم ثمناً، و"الآن ليس الوقت المناسب لنخذلهم".

وحثت العراقيين على التمسك بنزاهة الانتخابات، قائلة إن العالم سيراقب ليرى أن التصويت حر وشفاف وبدون ضغوط أو تدخلات سياسية.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في يوليو الماضي، إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين. لكن مجلس الوزراء صوت في يناير الماضي على تأجيل الاقتراع لمدة أربعة أشهر حتى أكتوبر بعد أن طلبت مفوضية الانتخابات التأجيل لأسباب فنية.

سوار احمد