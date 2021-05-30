تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويتوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- فاز فريق تشيلسي الانجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت يوم السبت على "الدراجاو" في البرتغال.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد كاي هافيرتز في الدقيقة 43، إثر تلقيه تمريرة بينية متقنة من زميله مايسون مونت، ليراوغ الحارس البرازيلي إيدرسون، ويسدد في الشباك الخالية.

وكان تشيلسي أكثر خطورة خلال أحداث المباراة، رُغم إهدار مانشستر سيتي العديد من الفرص، لا سيما التي جاءت خلال الدقائق الأخيرة، خاصة محاولات رياض محرز وفبل فودين وغابرييل خيسوس.

وفي الشوط الثاني حاول مانشستر سيتي إدراك التعادل إلا أن انضباط فريق تشيلسي وتنظيمه الدفاعي وقف دون أن يصل سيتي لهدف التعادل بل هدد تشيلسي مرمى ايدرسون أكثر من مرة لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 1-0.

وهي المرة الثانية التي ينجح فيها تشيلسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وسبق أن أحزر لقب البطولة في 2012.

سوار احمد