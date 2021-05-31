دمشق تصف تصريحات مسؤولين أمريكيين بأنها "منفصلة عن الواقع"

أربيل (كوردستان 24)- وصفت وزارة الخارجية السورية اليوم الاثنين، تصريحات مسؤولين امريكيين بأنها "منفصلة عن الواقع"، مشيرة الى ان طريقة دخولهم الى شمال شرق سوريا "شكل من اشكال اللصوصية".

وقالت الوزارة في بيان إن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين بعيد دخولهم غير الشرعي مؤخرا إلى مناطق في شمال شرق سوريا، منفصلة عن الواقع وأن طريقة دخول هؤلاء المسؤولين هي شكل من أشكال اللصوصية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وتقديم الدعم للميليشيات الانفصالية المسلحة".

وأضافت إن التصريحات المنفصلة عن الواقع التي أدلى بها هؤلاء المسؤولون تجاهلت حقيقة أن مشاركة الشعب السوري على امتداد مساحة الوطن وخارجه في سفارات الجمهورية العربية السورية بكامل الحرية والوعي والانتماء للوطن في التصويت في الانتخابات الرئاسية ما هي إلا شكل من أشكال رفع الصوت عالياً في وجه المسؤولين الغربيين الذين لم ترق لهم هذه المشاركة".

واشارت الى أن تلك الروايات "تعبير واضح عن فشل الحكومات الغربية ووسائل إعلامها والمرتزقة الخاضعين لها في التأثير على هذا التلاحم منقطع النظير بين الشعب السوري وقيادته".

وشهدت مناطق الإدارة الذاتية بشمال شورق سوريا زيارات لعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الامريكيين خلال الفترة من 16 وحتى 23 من الشهر الجاري.

سوار احمد