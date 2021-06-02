سیاسة

رئيس الاقليم يوقع المرسوم الرئاسي بتعیین رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

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کوردستان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني منى يوخنا ياقو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

أربيل (كوردستان 24)- وقع رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني بعد ظهر اليوم، الأربعاء، الأمر الإقليمي بتعيين السيدة منى يوخنا ياقو رئيسة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وخلال المراسم التي حضرها كل من رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، و رئيس مجلس القضاء بنكين قاسم محمد أكد رئيس الاقليم كامل دعمه للسيدة منى يوخنا راجياً لها التوفيق والنجاح.

وأدت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليمين القانونية أمام السيد رئيس مجلس القضاء.

سوار احمد

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