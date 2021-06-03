قوباد طالباني: نحن على وشك الانتهاء من الآليات اللازمة لتنفيذ قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني ان الوفد المفاوض والحكومة الاتحادية على وشك الانتهاء من وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قانون موازنة 2021.

ونشر طالباني وهو رئيس الوفد المفاوض في بغداد، على حسابه في موقع تويتر "نحن على وشك الانتهاء من الآليات اللازمة لتنفيذ قانون موازنة 2021".

وتابع "تتوافر حسن النية لدى الجانبين في تنفيذ القانون الموازنة وسيكون له تاثير ايجابي على العلاقات بين بغداد وإقليم كوردستان بعد الجمود الذي حدث في العام الماضي، مع انتعاش الاقتصادي".

وأنهى الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان برئاسة طالباني، زيارة إلى بغداد لاستئناف المباحثات إزاء القضايا المالية العالقة مع الحكومة الاتحادية، ختمها باجتماع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ومنذ إقرار الموازنة العامة لسنة 2021، لم يتلق إقليم كوردستان ديناراً واحداً من الحكومة الاتحادية، وهو ما دفع برلمان الإقليم لاتهام بغداد بعدم الإيفاء بما عليها من التزامات رغم تأكيد أربيل التزامها بالقانون.

سوار احمد