سامان برزنجي: "الفطر الاسود" ليس متفشيا في الاقليم ولا يشكل خطرا إلا في حالة واحدة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الخميس، ان مرض "الفطر الاسود" لا يشكل خطرا إلا في حالة واحدة، لافتا الى أنه ليس متفشيا في الاقليم.

وقال برزنجي للصحفيين، ان "مرض الفطر الاسود لا يشكل خطرا إلّا على الاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة ومناعتهم ضعيفة"، مضيفا الى أن "هذا المرض غير معد وهو ينتشر في الأماكن الوسخة".

واكد برزنجي ان "الفطر الأسود" غير متفش في اقليم كوردستان، فيما نوه الى وجود حالة واحدة في محافظة السليمانية يُشتبه بإصابتها بالمرض ولا تزال الحالة تخضع للفحوصات المخبرية.

وينتج الفطر الأسود عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي. وهو مرض غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر.

سوار احمد