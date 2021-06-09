سیاسة

مسرور بارزاني يجتمع مع نظيره الفلاندرزي

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أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء اجتماعاً مع نظيره الفلاندرزي جان جامبون.

وهذه أول محطة لزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بلجيكا التي وصلها في وقت سابق من اليوم على رأس وفد حكومي.

ومن المقرر أن يجتمع مسرور بارزاني مع كبار المسؤولين البلجيكيين خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام، والتي تهدف لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبلجيكا ومواصلة التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب.

وزيارة رئيس الحكومة إلى بلجيكا هي الأولى منذ توليه السلطة منتصف عام 2019.

ويتألف الوفد المرافق لرئيس الحكومة من وزير التخطيط دارا رشيد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

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