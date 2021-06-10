بعد حريق ضخم.. تجهيز مخيم مطور للنازحين الإيزيديين بمخيم شاريا

أربيل (كوردستان 24)- يتم حاليا تجهيز مخيم جديد مطور للنازحين في مخيم شاريا، والذي تعرض لحريق هائل قبل نحو اسبوع، وذلك بعد أن منحت حكومة اقليم كوردستان الضوء الأخضر لبناء المخيم الجديد.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الاربعاء، "نرحب بقرار الحكومة السماح ببناء مخيم مطور في مخيمات النازحين في محافظة دهوك".

واكدت المفوضية ان "هذا الإجراء لن يقلل من مخاطر الحريق فحسب، بل إنه خطوة إيجابية من حيث تأمين الحماية والكرامة والسلامة والخصوصية لكل أسرة على حدة".

وفي الرابع من يونيو حزيران الجاري، شب حريق ضخم التهم مئات الخيم في مخيم شاريا الذي يضم نازحين أيزيديين، كما أصيب العشرات بجروح.

سوار احمد