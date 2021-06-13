قتلى وجرحى جراء قصف على عفرين السورية

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر لكوردستان 24 إن 16 شخصا على الأقل، بينهم 11 مدنيا، قتلوا يوم السبت، في قصف مدفعي استهدف مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة، وأصاب مستشفى على وجه الخصوص.

واكد مصدر من داخل عفرين، والذي رفض الكشف عن هويته، لكوردستان 24 ان "معظم الضحايا سقطوا في القصف على المستشفى"، مشيرا الى ان من بين الضحايا طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وثلاث نساء وطفل.

من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس برس عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ان "القصف استهدف عدة أحياء في المدينة، وأصاب المستشفى".

ونفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أي ضلوع لها في القصف.

سوار احمد

سوار احمد