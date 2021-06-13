حكومة الاقليم تخصص أكثر من ملياردي دينار لتنفيذ 25 مشروعا خدميا في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- خصصت حكومة اقليم كوردستان أكثر من ملياري دينار عراقي، لتنفيذ مشاريع خدمية في عاصمة الاقليم اربيل.

وقالت وزارة البلديات والسياحة في بيان انه "بعد موافقة مجلس الوزراء وبحسب القرار الوزاري رقم 3499 الصادر في 12/4/2021 تقرر تخصيص مبلغ 2 مليار و120 مليون و809 الف و500 دينار عراقي لتنفيذ 25 مشروع خدمي في محافظة اربيل.

واوضحت وزارة البلديات والسياحة في بيانها ان هذا المبلغ هو من واردات بيع أراض تابع لرئاسة البلدية، مشيرة الى ان الهدف من تنفيذ هذه المشاريه هو رفع مستوى الخدمات وتحسينها في المحافظة.

سوار احمد