رئيس حكومة الاقليم يعزي سكرتير حزب كوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، بوفاة والدة سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني كاوا محمود.

واجرى مسرور بارزاني اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع كاوا محمود معزيا إياه بوفاة والدته.

وخلال الاتصال عبر رئيس الحكومة عن عزائه لأسرة الفقيدة ومشاطرته الحزن معها، داعيا المولى القدير أن يشمل الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جهته عبر كاوا محمود عن شكره وتقديره لرئيس حكومة الاقليم لإتصاله وتعاطفه مع ذوي الفقيدة.

سوار احمد