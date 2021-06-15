محسن طاهر: نتوقع استئناف المفاوضات الكوردية والتوصل لنتائج إيجابية في وقت قريب

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في المجلس الوطني الكوردي محسن طاهر، ان المجلس يتوقع استئناف المحادثات مع أحزاب الوحدة الوطنية، والتوصل لنتائج إيجابية في وقت قريب.

وبدأت محادثات بين حزب الإتحاد الديمقراطي والأحزاب المتحالفة معه، والمجلس الكوردي قبل نحو عامين بناء على مبادرة لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وبرعاية أمريكية وفرنسية، وذلك بهدف إحداث تقاربات بين الجانبين والتوصل لصيغة مشتركة لإدارة المنطقة.

وقال محسن طاهر لكوردستان 24 "نتوقع أن تُستأنف المفاوضات في وقت قريب، ونحن متفائلون بأن سيتم الإعلان عن نتائج إيجابية وسنزف لشعبنا البشرى خلال وقت قريب".

وفي وقت سابق قال القيادي في المجلس الكوردي محمد اسماعيل انه يتوقع أن يتم استئناف المحادثات بين المجلس الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية خلال وقت قريب.

واكد اسماعيل ان توقعاته جاءت بعد "تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي وزيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين الى مكتبنا في القامشلي".

وازدادت التوترات بين المجلس الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي بعد اندلاع الصراع السوري عام 2011، حيث لعب الأخير دوراً هاماً في تأسيس الإدارة الذاتية التي تدير شمال وشرق سوريا.

ولم يتعاون الجانبان بنجاح كما كان مأمولاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الاتفاقات التي توصلا إليها في دهوك وأربيل بين عامي 2012 و2014 ولم تنفذ على نحو فعال.

وقد دعمت الولايات المتحدة علناً مبادرة قوات سوريا الديمقراطية الرامية إلى توحيد الصف الكوردي، وبالمثل أعرب إقليم كوردستان مرارا عن دعمه لجهود الوحدة.

وعلى الرغم من ان المحادثات توصلت الى نتائج ايجابية بشأن تشكيل المرجعية السياسية، لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الطرفين الكورديين حول معايير تقاسم المناصب داخل الإدارة المحلية في سوريا.

تحرير سوار أحمد

شارك في التغطية أكرم صالح