المجلس الكوردي: تصريحات الحريري استباحة للسيادة السورية وتجاوز على مبادئ الثورة

أربيل (كوردستان 24)- عد المجلس الوطني الكوردي اليوم الأحد، تصريحات رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، استباحة للسيادة السورية وتجاوز على مبادئ الثورة السورية، وفق ما افاد بيان للمجلس.

وجاء في بيان للمجلس "لقد حافظ المجلس الوطني الكوردي دوما على ثوابته في المجالات الوطنية والقومية وكذلك الانسانية وما يتعلق بحقوق الانسان ، وفضح دوما الانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين ومحاولات التغيير الديمغرافي مهما كانت وفي اية بقعة من سوريا وايا كان مرتكبوها، وطالب المجتمع الدولي بالعمل على ايقافها وتسريع العملية السياسية لايجاد حل للازمة السورية تنهي معاناة السوريين، ولم يجد في التدخلات العسكرية حلا لذلك بل امعانا في ما يتعرضون له من عذابات".

وتابع "ولذلك فان المجلس الوطني الكوردي يرى في دعوة السيد نصر الحريري رئيس الائتلاف للرئاسة التركية بالتدخل العسكري في مناطق اخرى من سوريا، استباحة لسيادة الدولة السورية وتجاوزا على مبادئ الثورة السورية وقيمها، ويسيئ إلى العلاقات بين مكونات الائتلاف نفسه".

واضاف المجلس "كما يؤكد المجلس ان هذه الدعوة تتعارض مع اهداف الائتلاف الذي يعمل من اجل تحقيق الحرية للشعب السوري والحفاظ على استقراره وكرامته في دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة ، وعليه فان ما صدر عن السيد الحريري يعبر عن رايه الشخصي الذي يرفضه المجلس الوطني الكوردي ولا يعبر عن موقفه كاحد مكونات الائتلاف، ولم يتم تناوله في هيئاته".

سوار احمد