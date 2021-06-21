نقابة صحفيي كوردستان: كوردستان24 عملت بمهنية في روج آفا وقرار إغلاقها سياسي

أربيل (كوردستان 24)- قالت لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كوردستان، ان قناة كوردستان 24 عملت بمهنية في مناطق الإدارة الذاتية، فيما اشارت الى ان قرار إغلاقها "سياسي".

وجاء هذا اليوم الاثنين، في بيان، وذلك ضمن ردود الفعل المستاءة والغاضبة والتي صدرت من مثقفين وسياسيين وجهات حقوقية وإعلامية كوردية، بعد قرار الإدارة الذاتية يوم امس الأحد، بإغلاق مكتب فضائية كوردستان 24 في مناطقها.

وجاء في البيان "بقرار من اسايش ( بيده ) في غرب كوردستان ( روزافا ) اغلق مكتب فضائية كوردستان 24 واذ ندين بشدة هذا القرار فاننا نعتبره تهديدا لحرية الاعلام وحرية التعبير والقضية القومية، ونتوقع ان القرار اتخذ طابعا سياسيا بعد ان اصبح الطرف الذي اقدم على هذا التصرف جزءا من الصراعات السياسية وليتخذ القرار بتاثير من خارج حدود تلك المنطقة".

وتابع "لذا نحن في لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين في نقاية صحفيي كوردستان ندعو الى اعادة النظر في هذا القرار بأسرع وقت واعادة منح حق العمل لهذه المؤسسة كون قناة 24 عملت بمهنية وكانت مصدرا مهما لنقل الاخبار والاحداث من منطقة غرب كوردستان ( روزافا ) وان اغلاق مكتب هذه القناة يعني وقف مصدر معلوماتي مهم في غرب كوردستان ولايخدم ذلك قضية شعب كوردستان".