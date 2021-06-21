امريكا تؤكد على أهمية مواصلة الإصلاحات في وزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 21 حزيران (يونيو) 2021، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق وإقليم كوردستان، وتم التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات في وزارة البيشمركة ومساعدة قوات البيشمركة وإسنادها لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان ظروف الانتخابات العراقية المقبلة وضرورة تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بما يضمن تطلعات مختلف المكونات العراقية.

سوار احمد