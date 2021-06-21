"المؤشر الوبائي" يعاود الارتفاع بحصيلة ثقيلة في عموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية العراقية الاثنين عن تسجيل 25 حالة وفاة مع تأكيد أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم العراق.

وتصاعد مؤشر الإصابات والوفيات في العراق على الرغم من استمرار حملات التحصين بالوباء من خلال تطعيم السكان باللقاحات.

وتشكو السلطات من بطء حملات التطعيم وتواجه تحدياً يتمثل في عدم التزام السكان بالإجراءات الوقائية ولا سيما ارتداء الكمامات والتباعد البدني.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت 5235 إصابة مؤكدة بالوباء في عموم البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى مليون و292 ألفاً و700 إصابة، منها 16 ألفاً و910 إصابات مع تعافي أكثر من 12 مليون مصاب.

وذكرت وزارة الصحة أن نحو 780 ألف مواطن تلقوا اللقاح من إجمالي عدد السكان العراق البالغ 40 مليون نسمة بما في ذلك إقليم كوردستان.