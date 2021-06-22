"حماية الصحفيين" تدعو الإدارة الذاتية للتراجع عن قرارها والسماح لكوردستان 24 بالعمل بحرية

أربيل (كوردستان 24)- دعت لجنة حماية الصحفيين"سي بي جي" في بيان، سلطات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الى التراجع عن قرارها بإغلاق مكتب فضائية كوردستان 24 في مناطق سيطرتها، والسماح لفرقها الإعلامية بالعمل بحرية.

وافاد البيان بأن الإدارة الذاتية سحبت ترخيص العمل على أراضيها من فضائية كوردستان 24 في مدينتي القامشلي وكوباني، واتهمت مؤسسة كوردستان 24 بأنها تبث الكراهية والفتن، لكن سلطات الإدارة لم تقدم اي دلائل أو إثباتات تؤكد ادعاءها.

واشار البيان الى ان ممثل "سي بي جي" في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أيغناسيو ميغل ديلغاو، اعتبر ان هذا القرار تضييق شديد ويحد من تغطية الأحداث في المنطقة.

وقالت اللجنة ومقرها نيويورك "إن كانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ترغب فعلا في كسب شرعيتها، عليها أن تلغي هذا القرار وأن تتعلم قبول الانتقادات والآراء المختلفة في الإعلام".

واكدت اللجنة أنها أرسلت رسالة الى سلطات الإدارة الذاتية لكنها لم تتلق اي رد منها.

ويأتي بيان لجنة حماية الصحفيين في سياق العديد من ردود الفعل المستاءة والتي صدرت من مثقفين وسياسيين وجهات حقوقية وإعلامية كوردية وعالمية، بعد قرار الإدارة الذاتية يوم الأحد، بإغلاق مكتب فضائية كوردستان 24 في مناطقها.