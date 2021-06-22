ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق كوردستان خلال اليومين المقبلين

أربيل (كوردستان 24)- افادت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق الاقليم خلال الايام المقبلة.

وذكر بيان للمديرية بأن السماء ستكون صافية اليوم الثلاثاء وتكون درجة الحرارة في اربيل 43 درجة مئوية وفي السليمانية 42 وفي دهوك 40 درجة، في حين تشهد كركوك اعلى درجات الحرارة وهي 45 درجة مئوية.

وتكون سرعة الرياح عموما ما بين 10 الى 20 كيلو مترا في الساعة.

اما يوم غد الاربعاء فتكون درجات الحرارة في اربيل 41 درجة مئوية وفي السليمانية 41 وفي دهوك 39 اما في كركوك فتبلغ 43 درجة مئوية.

وتبلغ سرعة الرياح بشكل عام من 10 الى 15 كيلو مترا في الساعة.

سوار احمد