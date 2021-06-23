مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش موازنة 2021 بالأرقام ويستعد لاجتماع حاسم

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 23 حزيران (يونيو) 2021، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، مزيداً من التوضيحات والمتطلبات حول الأرقام والبيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والعجز المالي في موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021.

وبعد مناقشات ومداولات مكثفة إزاء الملاحظات ووجهات النظر التي طرحها أعضاء مجلس الوزراء، تقرر أن تعقد وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والثروات الطبيعية اجتماعاً حاسماً مع اللجان الخاصة في برلمان كوردستان (المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، والقانونية) وذلك بالتنسيق مع وزيرة الإقليم للشؤون البرلمانية، إلى جانب اجتماع خاص مع جميع كتل برلمان كوردستان لبلورة الملاحظات وتوضيحها بهدف تحقيق تفاهم مشترك بين الحكومة والبرلمان بما يضمن إعداد قانون شفاف وشامل لإحالته إلى برلمان كوردستان لتمريره بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء.