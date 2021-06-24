المجلس الكوردي يندد بإغلاق كوردستان 24 في روج آفا ويؤكد: ينبغي التراجع عن القرار

أربيل (كوردستان 24)- ندد قيادي في المجلس الوطني الكوردي بإغلاق مكتب فضائية كوردستان 24 في مناطق الإدارة الذاتية، مؤكدا في الوقت نفسه ان القرار لا يخدم شعب كوردستان وينبغي التراجع عنه.

ولا تزال قضية إغلاق مكتب كوردستان 24 في روجافا تتفاعل وسط تنديد واسع من قبل جهات سياسية وإعلامية وثقافية كوردية وعالمية، داعية السلطات المحلية في شمال وشرق سوريا إلى إعادة النظر بالموضوع والسماح لصحفيي القناة بمزاولة أعمالهم مجدداً.

وقال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي سليمان أوسو لكوردستان 24 ان "فضائية كوردستان 24 خدمت كوردستان سوريا بشكل كبير، وقرار إغلاقها من قبل الإدارة التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي قرار خاطئ ولا يخدم شعب كوردستان وعدم وفاء لكل هذه الخدمات التي قدمتها القناة لأهلنا في غرب كوردستان".

وتابع ان "كوردستان 24 واكبت كافة الأحداث في غرب كوردستان، وكانت صوتا لأهلنا واليوم يتم إغلاق القناة بدل مكافئتها، وعلى المسؤولين التراجع عن هذا القرار فالإعلام الحقيقي والذي يوصل صوت الشارع الكوردي الى أجزاء كوردستان الأربعة، ينبغي ألا يكون مبعث خوف".

وقال أوسو "نحن في المجلس الكوردي نندد بهذا القرار وندين لكافة القنوات الإعلامية في اقليم كوردستان وخصوصا كوردستان 24 التي قامت بتغطية كافة الأحداث في كوردستان سوريا".

وأغلقت قوات الأمن التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي يوم الأحد الماضي مكتب كوردستان 24 في منطقة روجافا الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وكانت مكاتب كوردستان 24 قد أغلقت من قبل سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عام 2019، قبل أن تتراجع عن القرار في العام نفسه.

وكوردستان 24 هي قناة فضائية إخبارية كوردية تبث من إقليم كوردستان وتهتم بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية مع تركيزها على القضية الكوردية وبخاصة في سوريا وتركيا وإيران والعراق.

وبدأت القناة بثها الفضائي في 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2015، ولها موقع إلكتروني باللغات الكوردية والإنجليزية والعربية والتركية والفارسية.