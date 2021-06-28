مها حسن تغوص في عوالم النساء عبر "قريناتي"

أربيل (كوردستان 24)- تضيف الكاتبة الروائية الكوردية السورية مها حسن، عملا روائيا جديدا الى رصيدها الأدبي باسم "قريناتي"، وهو عمل سعت فيه الكاتبة الى الغوص في عوالم النساء وخلق قرابة روحية بين نساء الأرض.

وتنحدر مها حسن من إحدى قرى عفرين بشمال غرب سوريا، وانتقلت الى حلب فيما بعد قبل أن تهاجر الى فرنسا وتستقر فيها وتواصل فيها مسيرة الكتابة الأدبية حتى وصل نتاجها الادبي الى خمس عشرة رواية.

وتقول "حسن" لكوردستان 24 عن عملها الجديد "انها رواية محضة... غير مرتبطة بالأحداث والمتغيرات السياسية والاجتماعية الأخيرة في سوريا بعيدة عن أجواء الحرب، وكذلك المنفى وقلق الهوية الذي كان يرافقني دائما".

وتضيف "انها رواية أغوص فيها في عوالم النساء من الناحية النفسية وأسعى لخلق قرابة نفسية وروحانية بين نساء الارض بغض النظر عن الانتماء الجغرافي أو اللغة".

نالت مها حسن الإجازة في الحقوق من جامعة حلب، تُرجمت اثنتان من رواياتها الى الإيطالية واثنتان الى الكوردية السورانية والكورمانجية، كما وشاركت في العديد من معارض الكتب والملتقيات الأدبية في أوربا والعالم العربي، مقيمة في فرنسا منذ العام ٢٠٠٤وحاصلة على الجنسية الفرنسية، حصلت على جائزة هيومان رايتس من نيويورك وترشحت رواياتها لجائزة الشيخ زايد ثلاث مرات في اللائحة الطويلة، وجائزة البوكر العالمية للرواية العربية مرتين في اللائحة الطويلة، كما ترشحت روايتها "حي الدهشة" للقائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021.

سوار احمد